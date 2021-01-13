İsimsiz mezarın başında önce dua etti, ardından keman çaldırdı - Son Dakika

İsimsiz mezarın başında önce dua etti, ardından keman çaldırdı

13.01.2021 08:07

Malatya'da bir kişi, Sancaktar Mezarlığı'nda isimsiz bir mezarın başına giderek önce dua etti, ardından yanında getirdiği kemancıya keman çaldırdı. Çevredekiler yaşanan olaya şaşırırken, olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıcıoğlu Mahallesi'nde bulunan Sancaktar Mezarlığı'na tuttuğu kemancıyla birlikte gelen kişi, isim bulunmayan eski bir mezarın başında dua etti. Bu kişi, daha sonra yanında getirdiği kemancıya keman çaldırdı, o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Mezarlık çevresindeki esnaf da keman sesini duyunca gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşayıp, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Mezar başında keman çaldırdı

"HAYATIMIZDA İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜK"

Yaşananlara tanık olan esnaf, hayatlarında ilk kez böyle bir şey ile karşılaştıklarını belirterek, "İş yerimizde otururken, keman sesini duyduk, sesin mezarlıktan gediğini duyunca şaşırdık ve isimsiz mezar başına kemancıyla birlikte gelen bir kişinin keman çaldırdığını gördük. Böyle bir şeyi daha önce ne duyduk ne de gördük. 15 dakika sonra bu kişi gitti. Biz de merak edip mezarın başına gittik. Tanımadığımız kişinin keman çaldırdığı mezar da isimsizdi" dedi.

Mezar başında keman çaldırdı
Mezar başında keman çaldırdı
İsimsiz mezarın başında önce dua etti, ardından keman çaldırdı

Esnaf, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İsimsiz mezarın başında önce dua etti, ardından keman çaldırdı - Son Dakika


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