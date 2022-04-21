MEZAR-I ŞERİF - Afganistan'da camide meydana gelen patlamada 10 kişi öldü - Son Dakika
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MEZAR-I ŞERİF - Afganistan'da camide meydana gelen patlamada 10 kişi öldü

21.04.2022 15:01

Afganistan'ın kuzeyinde Mezar-ı Şerif kentinde bir camide meydana gelen patlamada, en az 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Afganistan'ın kuzeyinde Mezar-ı Şerif kentinde bir camide meydana gelen patlamada, en az 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Mezar-ı Şerif'teki hastane yetkilisi Dr. Ghavsuddin Enveri, Şiilere ait Sai Doken Camisi'nde meydana gelen patlamanın ardından ölü ve yaralıların ambulanslar ve özel araçlarla hastaneye getirildiğini söyledi.

En az 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Enveri, 40 yaralının tedavi altına alındığını kaydetti.

Görgü tanıkları, olayın intihar saldırısı olduğunu ifade etti.

MEZAR-I ŞERİF - Afganistan'da camide meydana gelen patlamada 10 kişi öldü
MEZAR-I ŞERİF - Afganistan'da camide meydana gelen patlamada 10 kişi öldü
MEZAR-I ŞERİF - Afganistan'da camide meydana gelen patlamada 10 kişi öldü
MEZAR-I ŞERİF - Afganistan'da camide meydana gelen patlamada 10 kişi öldü

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Afganistan, Hastane, Enveri, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEZAR-I ŞERİF - Afganistan'da camide meydana gelen patlamada 10 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: MEZAR-I ŞERİF - Afganistan'da camide meydana gelen patlamada 10 kişi öldü - Son Dakika
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