MEZAR-I ŞERİF - Afganistan halkı Nevruz Bayramı'na hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

MEZAR-I ŞERİF - Afganistan halkı Nevruz Bayramı'na hazırlanıyor

20.03.2022 17:18

Mezarı Şerif şehir merkezinden detaylar Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar Afganistan'da her yıl 21 Mart'ta Nevruz Bayramı ve yeni yıl kutlamaları yapılıyor.

Mezarı Şerif şehir merkezinden detaylar

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar Afganistan'da her yıl 21 Mart'ta Nevruz Bayramı ve yeni yıl kutlamaları yapılıyor. Nevruz kutlamalarının merkezi olarak bilinen ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde halk, kutlamalara bir gün kala pazara akın etti. Taliban hükümeti bu yıl Nevruz Bayramını resmi olarak kutlamayacaklarını ancak halkın kutlamasına engel olmayacaklarını açıkladı. Afganistan'da her yıl söz konusu kutlamalar için 21 Mart resmi tatil olarak ilan ediliyordu.

MEZAR-I ŞERİF - Afganistan halkı Nevruz Bayramı'na hazırlanıyor
MEZAR-I ŞERİF - Afganistan halkı Nevruz Bayramı'na hazırlanıyor
MEZAR-I ŞERİF - Afganistan halkı Nevruz Bayramı'na hazırlanıyor

YORUMLAR
500

Nevruz Bayramı, Mezar-ı Şerif, Afganistan, 21 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEZAR-I ŞERİF - Afganistan halkı Nevruz Bayramı'na hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:29 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
17:22 İnternet fenomeni Yunus Dönertaş'ın ölümünde cinayet şüphesi!
16:41 Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamında ceket giydi! Tartışmaların odağında kaldı
16:26 Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, CSKA Moskova sahasında farka koştu
16:12 İstanbul'da AVM'de tüfekle çldürülen Yağmur Sönmez son yolculuğuna uğurlandı
16:08 Çavuşoğlu müjdeyi verdi! Rusya-Ukrayna savaşı için "Anlaşmaya yakınlar" dedi
15:46 Rusya'dan Polonya'da bulunan askeri üssü belirlemek için akıl almaz yöntem! İngilizlerin telefonlarının hacklendiği iddia edildi
15:38 Ürperten mesaj! Bilgisayarına gönderilen notta "Ölüler aleminden yazıyorum" uyarısı geldi
15:25 Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'den 2 farklı yorum geldi
15:13 Torrent seçimleriyle sürpriz yaptı! Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısındaki ilk 11'i netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 17:34:41. #1.12#
SON DAKİKA: MEZAR-I ŞERİF - Afganistan halkı Nevruz Bayramı'na hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement