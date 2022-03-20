MEZAR-I ŞERİF - Afganistan halkı Nevruz Bayramı'na hazırlanıyor - Son Dakika

Mezarı Şerif şehir merkezinden detaylar

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar Afganistan'da her yıl 21 Mart'ta Nevruz Bayramı ve yeni yıl kutlamaları yapılıyor. Nevruz kutlamalarının merkezi olarak bilinen ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde halk, kutlamalara bir gün kala pazara akın etti. Taliban hükümeti bu yıl Nevruz Bayramını resmi olarak kutlamayacaklarını ancak halkın kutlamasına engel olmayacaklarını açıkladı. Afganistan'da her yıl söz konusu kutlamalar için 21 Mart resmi tatil olarak ilan ediliyordu.