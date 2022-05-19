Mezar taşlarında karekod dönemi - Son Dakika
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Mezar taşlarında karekod dönemi

19.05.2022 00:38

Mezar taşlarında karekod dönemi Gelişen günümüz teknolojisinde mezar taşları da dijital dünyaya taşındı Mezar taşlarındaki Karekod içerisinde vefat eden kişinin fotoğraf, video ve çeşitli bilgileri yer alıyor Dünya'da sadece Japonya'nın başkenti Tokyo'da uygulanan ve Türkiye'de hiçbir...

Mezar taşlarında karekod dönemi

Gelişen günümüz teknolojisinde mezar taşları da dijital dünyaya taşındı

Mezar taşlarındaki Karekod içerisinde vefat eden kişinin fotoğraf, video ve çeşitli bilgileri yer alıyor

ADIYAMAN - Dünya'da sadece Japonya'nın başkenti Tokyo'da uygulanan ve Türkiye'de hiçbir belediyede örneği olmayan karekodlu mezar taşı uygulaması Adıyaman'da başladı. Mezar taşlarındaki karekod içerisinde vefat eden kişinin, fotoğraf, video ve çeşitli bilgileri yer alıyor.

Adıyaman Belediyesi tek tip mezar ve mezar taşı uygulamasına geçerek, mezar taşlarında karekod uygulaması başlattı. Cenaze ilanları esnasında taziye yeri ve yakınlarıyla ilgili bilgileri alan belediye yetkilileri, defin işlemlerinin ardından bir hafta içerisinde mezar taşı belediye tarafından hazırlanıyor. Mezar taşının ön isim, soy isim ve doğum, ölüm yılı yazılırken, arka kısmına mezar numarası ve karekod bulunuyor.

Mezar taşları da dijital ortama taşınıyor

Akıllı telefonlar ile karekod okutulduğunda vefat eden kişinin bilgilerinin yanı sıra yakınlarının isteği doğrultusunda fotoğraf ve videoları sisteme yükleniyor. Hızla gelişen günümüz teknolojisinde alış verişten etkişnliklere kadar her alan ve sektörün sanal alana taşındığı günümüz teknolojisinde son olarak Adıyaman Belediyesi'nin çalışması ile mezar taşları da dijital dünyaya taşınmış olduç

Tek örneği Tokyo'da

Dünyada uygulamanın tek örneğinin bulunduğu Japonya'nın başkenti Tokyo olduğu belirtilirken uygulama hakkında bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Mezar taşlarına karekod sistemi dediğimiz örneği sadece Japonya'nın Tokyo şehrinde olan bir sistemini tatbik ediyoruz. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de yerel yönetimlerde bunun başka örneği yok. Yerel yönetimler ilk biz başlattık. Karekod uygulamasında şahsın ismi, doğum tarihi, ölüm tarihi yine hakeza yakınlarının iletişim bilgileri taziye yeri, ailenin isteği doğrultusunda, ailenin onayı ile fotoğraflar, videolar olabiliyor" dedi.

Tek tip mezar sistemine geçildiğini ve bu bütün giderlerin belediye tarafından karşılandığına vurgu yapan Başkan Kılınç, "Tek tip mezar sistemine geçtik. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi gereksiz yer işgal edilmesidir. Eski mezarlık alanlara baktığımız zaman ciddi bir şekilde boşluk alanlar var. Tabi gittikçe de alan daralıyor. Dolayısıyla tek tipe geçtik. Bunu yaparken de tüm maliyetleri biz karşılıyoruz. Mezar taşından tutunda tüm diğer hizmetlerini biz karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Eşinin mezarını ziyarete gelen Eskisaray Mahalle Muhtarı Fatma Göksu ise, uygulamayı çok beğendiklerini, "Eşimin unutulmasını hiç istemem. Bu uygulamayla eşimin fotoğrafları ve videoları hep olacak ve karekod ile eş dost, akraba bunları görebilecek. Bende eşimin mezarında karekod okuttum ve çok duygulandım" sözleriyle aktardı.

Hızla gelişen teknolojide mezar taşları da dijital dünyaya taşındı

Mezar taşlarında karekod dönemi
Mezar taşlarında karekod dönemi
Mezar taşlarında karekod dönemi
Mezar taşlarında karekod dönemi

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Türkiye, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mezar taşlarında karekod dönemi - Son Dakika


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