Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Tuğba Ekinci, son olarak mezarlık paylaşımı ile adından söz ettirdi. Gittiği bir mezarlıktan fotoğraf paylaşan Ekinci, mezar yeri ayırtanlara "Açgözlü" olarak nitelendirdi.
Ekinci paylaşımında "Ölmeden mezarlarını ayırtanlar gördüm. Sanırsınız ölüme hazır ve nazırlar. Oysa bu bile dünya toprağına düşkünlüğün, açgözlülüğün ve sahiplenmenin başka bir türü" ifadelerine yer verdi.
Bu çıkışın yankıları sürerken Ekinci bu kez bikinili pozunu paylaştı. Ekinci'nin bu paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Güzel şarkıcı geçtiğimiz günlerde de "Kadın dediğin hafiften ele gelecek. Fazla değil" notuyla bikinili pozlarını paylaşmıştı.
İşte Ekinci'nin o paylaşımı;
Son Dakika › Magazin › Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı - Son Dakika Magazin