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Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı - Son Dakika

Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı

24.06.2021 10:56

Mezar yeri satın alanlara "Açgözlülüğün ve sahiplenmenin başka bir türü" diyerek tepki gösteren şarkıcı Tuğba Ekinci, hemen sonrasında sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Tuğba Ekinci, son olarak mezarlık paylaşımı ile adından söz ettirdi. Gittiği bir mezarlıktan fotoğraf paylaşan Ekinci, mezar yeri ayırtanlara "Açgözlü" olarak nitelendirdi.

"SANIRSINIZ ÖLÜME HAZIR VE NAZIRLAR"

Ekinci paylaşımında "Ölmeden mezarlarını ayırtanlar gördüm. Sanırsınız ölüme hazır ve nazırlar. Oysa bu bile dünya toprağına düşkünlüğün, açgözlülüğün ve sahiplenmenin başka bir türü" ifadelerine yer verdi.

Mezar yeri alanlara sitem eden Tuğba Ekinci, hemen ardından bikinili pozunu paylaştı

HEMEN ARDINDAN BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Bu çıkışın yankıları sürerken Ekinci bu kez bikinili pozunu paylaştı. Ekinci'nin bu paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Güzel şarkıcı geçtiğimiz günlerde de "Kadın dediğin hafiften ele gelecek. Fazla değil" notuyla bikinili pozlarını paylaşmıştı.

İşte Ekinci'nin o paylaşımı;

Mezar yeri alanlara sitem eden Tuğba Ekinci, hemen ardından bikinili pozunu paylaştı
Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı

Tuğba Ekinci, Ekinci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı - Son Dakika Magazin


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