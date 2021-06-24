Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı

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Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Tuğba Ekinci, son olarak mezarlık paylaşımı ile adından söz ettirdi. Gittiği bir mezarlıktan fotoğraf paylaşan Ekinci, mezar yeri ayırtanlara "Açgözlü" olarak nitelendirdi.

"SANIRSINIZ ÖLÜME HAZIR VE NAZIRLAR"

Ekinci paylaşımında "Ölmeden mezarlarını ayırtanlar gördüm. Sanırsınız ölüme hazır ve nazırlar. Oysa bu bile dünya toprağına düşkünlüğün, açgözlülüğün ve sahiplenmenin başka bir türü" ifadelerine yer verdi.

HEMEN ARDINDAN BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Bu çıkışın yankıları sürerken Ekinci bu kez bikinili pozunu paylaştı. Ekinci'nin bu paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Güzel şarkıcı geçtiğimiz günlerde de "Kadın dediğin hafiften ele gelecek. Fazla değil" notuyla bikinili pozlarını paylaşmıştı.

İşte Ekinci'nin o paylaşımı;