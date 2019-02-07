Mezardaki Adama İcra Geldi

Manisa'da 10 yıl önce vefat eden bir kişiye, ölümünden 3 yıl sonra hiç gitmediği Kastamonu'da adına açılan internet aboneliğinden icra geldi.

Manisa'da 10 yıl önce vefat eden bir kişiye, ölümünden 3 yıl sonra hiç gitmediği Kastamonu'da adına açılan internet aboneliğinden icra geldi. Ölümünün ardından abonelik açıldığı tespit edilen ve ödeme yapılmaması sebebiyle icralık olan şahsın ailesi, bir anda karşılaştıkları borç karşısında neye uğradığını şaşırdı.



Manisa'da 2009 yılında yaşamını yitiren Ali Özdemir, yaşamı boyunca hiç gitmediği Kastamonu'da, ölümünden 3 yıl sonra internet hizmeti aldığı gerekçesiyle 89 lira borçlandırıldı. Yunusemre ilçesinde yaşayan Ramazan Özdemir, 2009 yılında hayatını kaybeden babası adına ölümünden 3 yıl sonra gelen 89 liralık fatura nedeniyle, evlerine gönderilen icra karşısında şok oldu. Olay Kastamonu'da hizmet veren internet yetkili bayi avukatlarının evlerini telefonla aramasıyla ortaya çıktı. Aileye, baba Ali Özdemir'in 2012 yılında Kastamonu Cezaevi lojmanlarında internet aboneliği hizmeti aldığını ve 1 ay içerisinde taahhüttü bozduğu gerekçesiyle 89 lira borçlandırıldığı söylenildi. Borcu duyunca büyük şaşkınlık yaşayan Ali Özdemir'in oğlu Ramazan Özdemir, ilk başta birilerinin kendisini dolandırmaya çalıştığını düşünerek, borcun doğruluğunu araştırmaya başladı. Özdemir, Manisa'daki yetkili bayiye gittiğinde babası Ali Özdemir adına Kastamonu Cezaevi lojmanlarında ölümünden 3 yıl sonra internet aboneliği açıldığı, ödenmemiş faturalar sebebiyle faiziyle birlikte borcun bin 400 lira olduğunu ve borcu ödemedikleri takdirde evlerine icra geleceğini öğrendi. Borcu ödemeyen Ramazan Özdemir, babasının Kastamonu'da hiç oturmadığını, babasının ölümünden sonra açılan abonelikte bir hata olduğunu belgeledi. Buna rağmen gelen icra tebligatının ardından Ramazan Özdemir, adliyeye giderek bayi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.



"Annem psikolojik tedavi görüyor"



2012 yılından beridir avukatlar tarafından sürekli aranarak rahatsız edildiklerini belirten Ramazan Özdemir, annesi Emine Özdemir'in yaşananlar sebebiyle psikolojik tedavi gördüğünü söyledi. Özdemir, haksız yere rahatsız edildiklerini ifade ederek, şöyle devam etti: "2012 yılından beridir hukuk büroları bizleri sürekli arıyor. Ali Özdemir nerede? Borcu var ve icralık olduğumuzu söylüyorlar. Ben pek fazla umursamadım ama annem çok fazla etkilenerek rahatsız oldu. Şuan da psikolojik tedavi görüyor. Borcun detaylarını araştırdım. Kastamonu Cezaevi lojmanlarında kullanılmış. Babamın ve bizim Kastamonu Cezaevi lojmanlarında bulunması mümkün değil. Ayrıca babam 2009 yılında vefat etti. 2011 yılında abonelik açılmış ve 1 ay içerisinde taahhüt bozulmuş. Haksız yere rahatsız ediliyoruz. Bu da bizi üzüyor"



"Mağdur olduk"



1 lira dahi olsa ödemeyeceklerini çünkü hakketmediklerini dile getiren Özdemir, "Suç duyurusunda bulundum. Suç duyurusunda bulunmadan önce Manisa'daki yetkili bayiye giderek öğrendim. Toplam borcu 89 lira olarak gözüktü. Hukuk büroları borcun bin 1400 lira, hemen öderseniz 900 lira olur diyorlar. 1 lira dahi olsa hak değil. Hiç kullanmamışız. Babam vefat ettikten sonra açılmış. Annem evdeyken icra geldi. Annem babamın vefat ettiğini söyleyince postacı icra kağıdını bırakmadan geri dönüyor. Babam Kastamonu'ya hiç gitmedi. Biz Manisalıyız. Atalarımız da Manisalı. Tazminat davası da açmayı düşünüyorum. Mağdur olduk. Benden ziyade annemi çok üzdü. Bu mağduriyetimin telafi edilmesini bekliyorum" diye konuştu. - MANİSA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ünlü Yazar Parseğ Tuğlacıyan'ın Oğlu, Evinde Ölü Bulundu

Tuzak Kurarak Öldürdüğü Karısı Tedbir Kararı Aldırmış

Şule Çet Davasında Bardak Detayı! Çelişkili İfadeler Dikkat Çekti

Bursa Kargo Tuzağı ile Karısını Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi