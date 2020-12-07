Mezarını yaptırdıktan 2 yıl sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

Mezarını yaptırdıktan 2 yıl sonra hayatını kaybetti

07.12.2020 14:01
Mezarını yaptırdıktan 2 yıl sonra hayatını kaybetti, System.String[]

Giresun'da da hayırseverliği ile tanınan Dr. Ömer Gürel kendisine mezar yaptırdıktan 2 yıl sonra hayatını kaybetti.

Giresun'da da hayırseverliği ile tanınan Dr. Ömer Gürel kendisine mezar yaptırdıktan 2 yıl sonra hayatını kaybetti.

Hayırsever Dr. Ömer Gürel, mezarını yaptırdığı günlerde, "Kendimi artık ölüme hazır hissediyorum, vaktim geldi. " diyerek mezarını ve mezar taşını yaptırdıktan sonra bir de şiir yazarak mezar taşına koydurmuştu.

Giresun Prof. Dr. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süredir tedavi gören Dr. Ömer Gürel 93 yaşında hayatını kaybetti. Almanya'da 25 yıl doktor olarak görev yaptıktan sonra Türkiye'ye dönen ve burada görev yapan Dr. Ömer Gürel, mesleğinin yanı sıra hayırsever kişiliğiyle de seviliyordu. Yaklaşık 2 yıl önce aile kabristanlığında yerini belirleyen ve kendi mezarını yaptıran Dr. Gürel ölmeden önce mezarı başında fotoğraf çektirmişti.

Dr. Gürel Giresun Prof. Dr. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmesinin ardından Kaydibi Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. - GİRESUN

Mezarını yaptırdıktan 2 yıl sonra hayatını kaybetti
Mezarını yaptırdıktan 2 yıl sonra hayatını kaybetti
Mezarını yaptırdıktan 2 yıl sonra hayatını kaybetti

araştırma, Giresun, Mezar, Şiir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mezarını yaptırdıktan 2 yıl sonra hayatını kaybetti - Son Dakika


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