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Mezarlar kanalizasyon suları altında kaldı

7 saat önce

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde 40 gün önce iş yerinden bitişindeki Asri Mezarlığı'na sızan kanalizasyon suyu, mezarların su altında kalmasına neden oldu.

Mezarlar kanalizasyon suları altında kaldı, System.String[]

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde 40 gün önce iş yerinden bitişindeki Asri Mezarlığı'na sızan kanalizasyon suyu, mezarların su altında kalmasına neden oldu. Mezarlığın arka tarafındaki Başak Mahallesi sakinleri, görevlilerin günlerdir sular altında kalan mezarları temizlemediğini ve kötü kokunun mahalleye yayıldığını söyledi.

Yüreğir ilçesindeki Başak Mahallesi'nde yaşayanlar, civardaki iş yerinden Asri Mezarlığı'nın güneydoğu köşesine 40 gün önce sızan kanalizasyon suyu nedeniyle mezarların bir kısmının sular altında kaldığı ve pis koku nedeniyle rahatsız olduklarını söyledi.

Mahalle sakinlerinden Yusuf Yüksel, durumu Adana Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na bildirdiğini ettiğini ancak günlerdir mezarlığın temizlenmediğini söyledi. Yüksel, mezarlıktaki görüntünün içler acısı olduğuna vurgu yaparak, "Artık ölüye bile saygı yok. Biz nerede yaşıyoruz? Buraya müdahale etmeyen görevlilerin ölülere de saygısı kalmamışsa ben 'İnsanlıktan çıkılmış' derim. Zabıta gelip otele ceza kesmiş ama sonuç aynı. Peki bu mezarların sahipleri geldiği zaman, ziyaret ettiği zaman buralara ne diyecek?" diye konuştu.


Yüreğir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:06 Kaynak: DHA
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