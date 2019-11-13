Mezarlar kanalizasyon suları altında kaldı

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde 40 gün önce iş yerinden bitişindeki Asri Mezarlığı'na sızan kanalizasyon suyu, mezarların su altında kalmasına neden oldu. Mezarlığın arka tarafındaki Başak Mahallesi sakinleri, görevlilerin günlerdir sular altında kalan mezarları temizlemediğini ve kötü kokunun mahalleye yayıldığını söyledi.

Yüreğir ilçesindeki Başak Mahallesi'nde yaşayanlar, civardaki iş yerinden Asri Mezarlığı'nın güneydoğu köşesine 40 gün önce sızan kanalizasyon suyu nedeniyle mezarların bir kısmının sular altında kaldığı ve pis koku nedeniyle rahatsız olduklarını söyledi.