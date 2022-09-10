Mezarlıkta Yasin okuyarak geçimini sağlayan Hasan Gündüz (65), "Ben tüm gün mezarlıkta bulunuyorum. Burası gündüz kalabalık oluyor. Ne oluyorsa gece oluyor, gece geliyorlar. Gece burada kimse yok" dedi.

Kaynak: DHA

Yeniköy, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mezarların taşlarını kırıp içindeki demirleri çaldılar - Son Dakika

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