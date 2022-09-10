MEZARLARIN TAŞLARINI KIRIP İÇİNDEKİ DEMİRLERİ ÇALDILAR - Son Dakika
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MEZARLARIN TAŞLARINI KIRIP İÇİNDEKİ DEMİRLERİ ÇALDILAR

10.09.2022 15:20

DİYARBAKIR'da, mezarlığa giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 10 mezarın taşlarını kırıp içindeki demirleri çaldı.

DİYARBAKIR'da, mezarlığa giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 10 mezarın taşlarını kırıp içindeki demirleri çaldı.

Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlığa gelenler, yakınlarına ait mezar taşlarının tahrip edildiğini görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, 10 mezarın taşının kırılıp tahrip edildiğini ve demirlerinin çalındığını tespit etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mezarlık çevresi ve yol güzergahındaki kameraları incelemeye alıp şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Mezarlığa ziyarete gelenler de duruma tepki gösterdi.

Mezarlıkta Yasin okuyarak geçimini sağlayan Hasan Gündüz (65), "Ben tüm gün mezarlıkta bulunuyorum. Burası gündüz kalabalık oluyor. Ne oluyorsa gece oluyor, gece geliyorlar. Gece burada kimse yok" dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Yeniköy, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEZARLARIN TAŞLARINI KIRIP İÇİNDEKİ DEMİRLERİ ÇALDILAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: MEZARLARIN TAŞLARINI KIRIP İÇİNDEKİ DEMİRLERİ ÇALDILAR - Son Dakika
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