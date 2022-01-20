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Mezarlığın demir kapısını çalmaya 2 gözaltı - Son Dakika

Mezarlığın demir kapısını çalmaya 2 gözaltı

20.01.2022 15:35
Mezarlığın demir kapısını çalmaya 2 gözaltı

Samsun'da mezarlığın demir kapısının çalınması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da mezarlığın demir kapısının çalınması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesi Mezra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalleye ait mezarlığın demir kapısı çalındı. Olay jandarmaya haber verildi. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucu mezarlığın demir kapısını M.Ö.(37) ve F.A.'nın (28) çaldığını tespit etti. Olayla ilgili M.Ö. ve F.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Vezirköprü, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mezarlığın demir kapısını çalmaya 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mezarlığın demir kapısını çalmaya 2 gözaltı - Son Dakika
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