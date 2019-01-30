Son Dakika Haberleri: Mezarlığın İçindeki Minibüs Alev Alev Yandı

Mezarlığın İçindeki Minibüs Alev Alev Yandı

19 dakika önce

Mezarlığın içindeki minibüs alev alev yandıDENİZLİ - Denizli'de park halindeki minibüs alevlere teslim oldu.

Mezarlığın içindeki minibüs alev alev yandı

DENİZLİ - Denizli'de park halindeki minibüs alevlere teslim oldu.
Olay, bu akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesinde bulunan Çakmak Mezarlığı içinde meydana geldi. Mezarlığın girişinde uzun zamandır park halinde bulunan minibüs bir anda alev aldı. Minibüsün yandığını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Minibüs kullanılmaz hale gelirken, uzun süredir bölgede park halinde bulunduğu öğrenildi.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:02 Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa
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