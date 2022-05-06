Mezarlığın içinden yol geçeceğini duyan mahalleli deliye döndü! İş makinesinin önüne yatarak engellemek istediler - Son Dakika
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Mezarlığın içinden yol geçeceğini duyan mahalleli deliye döndü! İş makinesinin önüne yatarak engellemek istediler

06.05.2022 22:48
Mezarlığın içinden yol geçeceğini duyan mahalleli deliye döndü! İş makinesinin önüne yatarak engellemek istediler

Bolu'da mezarlık içinden yol geçmesine tepki gösteren mahalle sakinleri, bölgeye gelerek zabıta ve yol yapım ekipleriyle tartışma yaşadı. Bir vatandaş, iş makinesinin altına yakarak aracın ilerlemesini durdurmaya çalıştı.

Bolu Belediyesi tarafından Beşkavaklar Mahallesi'nde bulunan Çakmaklar Mezarlığı'nın iki tarafındaki caddeleri birbirine bağlamak amacıyla yol açmak için çalışma başmezarlığın içinden geçeceğini öğrenen mahalle sakinleri, bölgeye geldi. Mahalle sakinleri, mezarlık içinden yol geçmesinin doğru olmadığı gerekçesiyle zabıta ve yol yapım ekipleriyle tartıştı.

İŞ MAKİNESİNİN ALTINA YATTI

Bir mahalle sakini, mezarlığın kenarındaki ağaçları sökmek için getirilen iş makinesinin altına yakarak aracın ilerlemesini engellemeye çalıştı.

"BİZİM MEZARLARI HİÇE SAYIYORLAR"

Mahalle muhtarı İsmail Candan, mezarlıkların yok sayıldığını ileri sürerek, "Biz kavga etmeye gelmedik. Hakkımızı savunmaya geldik. Mezarlık açılmasın, yol açılmasın, yaya geçsin dedik. Daha önce alınmıştı bu karar, biz kabul etmedik. Bunu durdurdular. Ama şimdi bizim mezarları hiçe sayıyorlar. 'Mezarları nasıl kaldıracaksınız?' dedim, 'Biz bilmeyiz.' dediler. Hiç kimse de bilmiyor." diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI BÖLGEYE GELDİ

Candan, telefonda görüştüğü Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yolun açılacağını söylediğini kaydetti. Telefon görüşmesinin ardından mahalle sakinleri bölgeden uzaklaşırken, ekipler yolu açmak için çalışma yürüttü.

Daha sonra Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, bölgeye gelerek mahalle sakinleriyle görüştü. Çalışmaların, görüşme sonucu yapılacak değerlendirmeye göre yürütüleceği belirtildi.

YORUMLAR
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Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı (2) Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı (2) İnci kefalinin nesli için gece gündüz sıkı denetim İnci kefalinin nesli için gece gündüz sıkı denetim

Cep Telefonu, Zabıta, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mezarlığın içinden yol geçeceğini duyan mahalleli deliye döndü! İş makinesinin önüne yatarak engellemek istediler - Son Dakika


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