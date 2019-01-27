Mezarlığın Sulama Vanalarını Çalan 3 Kişi Yakalandı
1 saat önce
KAYSERİ'de, bir mezarlıktan, son bir ayda toplam 300 bin TL değerinde sulama vanası, küresel vana ekipmanları ile otomasyon cihazları çalan 3 kişi, gözaltına alındı.
KAYSERİ'de, bir mezarlıktan, son bir ayda toplam 300 bin TL değerinde sulama vanası, küresel vana ekipmanları ile otomasyon cihazları çalan 3 kişi, gözaltına alındı. Merkez Melikgazi
ilçesi Battalgazi
Mahallesi Asri Mezarlık'ta son 1 ay içinde farklı tarihlerde yaklaşık 300 bin TL değerinde sulama vanası, küresel vana ekipmanları ile otomasyon cihazları çalındı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri çalışma başlattı. Olaya karıştıkları belirlenen Hamza Ç. (19), Hakan A. (26) ve Ahmet E. (18), yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü
'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Devlet Hastanesi
Adli Tabipliği'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçen 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin iki ayrı hurdacıya sattıkların malzemelerin bir kısmı ele geçirilerek, belediye görevlilerine teslim edildi. - Kayseri
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:00 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çocukluk Arkadaşını Son Yolculuğuna Uğurladı
Konser Maratonuna Başlayan Megastar Tarkan, 4 Milyon TL Kazanacak
Çaykur Rizespor'un Borcu 96 Milyon TL
100 Bin TL Değerindeki 5 Bin Saman Balyası Kül Oldu