Mezarlığın Sulama Vanalarını Çaldılar
1 saat önce
KAYSERİ'de, bir mezarlıkta bulunan 7 sulama vanası, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.
KAYSERİ'de, bir mezarlıkta bulunan 7 sulama vanası, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.
Olay dün gece yarısı merkez Melikgazi
ilçesi Battalgazi
Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlık'ta yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler, mezarlıkta toprağa monte halde bulunan 7 adet sulama vanasını, alıp kaçtı. Sabah
saatlerinde gelen mezarlık çalışanları, durumu fark edince polise haber verdi. Polisin yaptığı incelemede, mezarlıkta çimlerin sulanması amacıyla kullanılan 7 vananın çalındığı belirlendi. Vanaların her birinin maliyetinin 1000 TL olduğu bildirildi. Mezarlıkta parmak izi ve delil araması yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:21 Kaynak: DHA
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