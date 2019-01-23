Son Dakika Haberleri: Mezarlığın Sulama Vanalarını Çaldılar

Mezarlığın Sulama Vanalarını Çaldılar

1 saat önce

Kayseri'de, bir mezarlıkta bulunan 7 adet sulama vanası, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Mezarlığın Sulama Vanalarını Çaldılar, System.String[]
Kayseri'de, bir mezarlıkta bulunan 7 adet sulama vanası, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Hırsızlık olayı gece yarısı merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlık'ta yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler, mezarlıkta  toprağa monte halde bulunan 7 adet sulama vanasını, alıp kaçtı. Sabah saatlerinde gelen mezarlık çalışanları, durumu fark edince polise haber verdi. Polisin yaptığı incelemede, mezarlıkta çimlerin sulanması amacıyla kullanılan 7 vananın çalındığı belirlendi. Vanaların her birinin maliyetinin 1000 TL olduğu bildirildi. Mezarlıkta parmak izi ve delil araması yapan polis,, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:34 Kaynak: DHA

Melikgazi, Kayseri, Güncel
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