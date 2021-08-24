Kayseri'de ilçe mezarlıkları Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Bilgi Sistemine dahil edilecek - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mezarlık Bilgi Sistemini 16 ilçe belediyesinin kullanması için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Salonunda, "cbs.kayseri.bel.tr" web sitesindeki "Mezarlık Bilgi Sistemi" uygulamasına ilişkin bilgilendirme ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül, Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdür Vekili Fatih Hareket ile ilçe belediyelerinin yetkililerinin katıldığı toplantıda, proje ile ilgili bilgiler verildi.

İlçe belediyelerine, sorumluluklarındaki mezarlıklar için Mezarlık Bilgi Sistemine veri giriş yetkisi verilecek.