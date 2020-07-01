Mezarlık cinayetinde 4 tutuklama - Son Dakika

Mezarlık cinayetinde 4 tutuklama

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir süre önce Kadıköy Mahallesi mezarlığı yakınlarında işlenen cinayetle ilgili 4 kişi tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir süre önce Kadıköy Mahallesi mezarlığı yakınlarında işlenen cinayetle ilgili 4 kişi tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçesi Kadıköy Mahallesinde mezarlık yakınlarında bir erkek cesedi olduğu ihbarının alınması üzerine olay yerinde maktulün kimlik bilgilerinin tespitine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda cesedin, Edremit İlçesi Ortaoba Mahallesinde ikamet eden ve 24 Haziranda Ortaoba Mahallesinde gerçekleşen bir yaralama olayının firari şüphelisi olarak aranan M.D.'ye ait olduğu tespit edildi.


Olayın fail ya da faillerinin bulunması amacıyla Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, OYİ Timi ve JASAT Timlerinden oluşan özel bir ekip kurularak yapılan araştırmalar neticesinde aralarında bulunan husumet nedeniyle olayın V.K., T.K., M.K. ve M.K. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.


Olay ile ilgili olarak şüpheli şahısların ev ile araçlarında yapılan eş zamanlı aramalar neticesinde; 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 12 adet fişek ele geçirildi.


Yakalanan şüpheli V.K., T.K., M.K. ve M.K. tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Kadıköy, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 19:15 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mezarlık cinayetinde 4 tutuklama - Son Dakika
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