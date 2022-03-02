Son dakika... Mezarlık demirlerini çalan hırsızlara muhtardan tepki, "Diriye saygıları yok ki ölüye saygıları kalsın" - Son Dakika
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Son dakika... Mezarlık demirlerini çalan hırsızlara muhtardan tepki, "Diriye saygıları yok ki ölüye saygıları kalsın"

02.03.2022 07:58

Son dakika gelişmesine göre Mezarlık demirlerini çalan hırsızlara muhtardan tepki, "Diriye saygıları yok ki ölüye saygıları kalsın" Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi Mezarlığı'nı çevreleyen çok sayıda demir panel çitlerini çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Mezarlık demirlerini çalan hırsızlara muhtardan tepki, "Diriye saygıları yok ki ölüye saygıları kalsın"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi Mezarlığı'nı çevreleyen çok sayıda demir panel çitlerini çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Hırsızlara tepki gösteren mahalle muhtarı Fuat Döner, "Diriye saygıları yok ki ölüye saygıları kalsın, yazıklar olsun, çok üzüldüm" diye konuştu.

İddiaya göre, gece yarısı Sarılar Mahallesi Mezarlığı'na gelen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce mezarlığı çevreleyen 65 adet demir panel çit sökülerek çalındı. Mezarlığa ziyarete gelen vatandaşların durumu fark etmesi üzerine jandarmaya haber verildi. Olayla ilgili hırsızların yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

"Zararın maddi boyutu büyük ama manevi yönü çok üzücü"

Hırsızlara tepki gösteren Sarılar Mahallesi Muhtarı Fuat Döner, "Bunların diriye olmadığı gibi ölüye de saygısı kalmamış. Cidden çok üzüldük. Sağ olsunlar jandarma ekiplerimiz gerekli denetimlerini yapıyorlar ama yine de hırsızlar yapacağından geri kalmıyor. Maddi yönden zarar büyük olabilir ama manevi yönü bizi çok üzdü" diye konuştu.

"Utanç verici"

Mahalle sakinlerinden Zafer Özkan da, "Yazıklar olsun, yapılmaması gereken şeyler. Utanç verici bir durum. Nasıl bir vicdan var bunlarda anlamak mümkün değil" diye konuştu.

Öte yandan sosyal medyada paylaşımları gören vatandaşlar da, "Bu millet iyice şaşırdı. Hiç mi vicdan Allah korkusu yok" şeklinde yorum yaparak tepkisini ifade etti.

Son dakika... Mezarlık demirlerini çalan hırsızlara muhtardan tepki, Diriye saygıları yok ki ölüye saygıları kalsın
Son dakika... Mezarlık demirlerini çalan hırsızlara muhtardan tepki, Diriye saygıları yok ki ölüye saygıları kalsın
Son dakika... Mezarlık demirlerini çalan hırsızlara muhtardan tepki, Diriye saygıları yok ki ölüye saygıları kalsın
Son dakika... Mezarlık demirlerini çalan hırsızlara muhtardan tepki, Diriye saygıları yok ki ölüye saygıları kalsın
Son dakika... Mezarlık demirlerini çalan hırsızlara muhtardan tepki, Diriye saygıları yok ki ölüye saygıları kalsın

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Jandarma, Tekirdağ, Sarılar, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Mezarlık demirlerini çalan hırsızlara muhtardan tepki, 'Diriye saygıları yok ki ölüye saygıları kalsın' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Mezarlık demirlerini çalan hırsızlara muhtardan tepki, "Diriye saygıları yok ki ölüye saygıları kalsın" - Son Dakika
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