Mezarlık Duvarına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
1 saat önce
Denizli'nin Çal ilçesinde kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Denizli
'nin Çal
ilçesinde kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden Denizli istikametine giden Hakan Kırlı
yönetimindeki 20 AB
451 plakalı otomobil, Değirmendere
mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yukarıseyit Mahallesi mezarlığının duvarına çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ağır yaralandı. İtfaiye
ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkartılan Kırlı, ambulansla Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:05 Kaynak: AA
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