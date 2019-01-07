Mezarlık Duvarına Çarpan Otomobilinin Sürücüsü Öldü
55 dakika önce
Denizli'nin Çal ilçesinde mezarlık duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Denizli
'nin Çal
ilçesinde mezarlık duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Çal'dan Denizli istikametine giden Hakan Kırlı
(30) yönetimindeki 20 AB
451 plakalı otomobil, Değirmendere
mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yukarıseyit Mezarlığı duvarına çarptı.
Otomobile sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
112 Acil Servis
ekiplerince Çal Devlet Hastanesine kaldırılan Kırlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:17 Kaynak: AA
100 Bin TL'lik Vurgun Planı Elinde Patladı! Zabıt Katibi Hapsi Boyladı
Arkadaşının Evindeki Partiye Katılan Genç Kadın, Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti
Son Dakika! CHP'li Eski Milletvekili Eren Erdem Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli Kıyma Görüntüleri Üzerine Harekete Geçti