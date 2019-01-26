Mezarlık Hırsızları Yakalandı
1 saat önce
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından mezarlıktan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
tarafından mezarlıktan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı. Battalgazi
Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarında bulunan Asri Mezarlık içerisinden, son bir ay içerisinde farklı tarihlerde yaklaşık 300 bin TL değerinde su vanası, küresel vana ekipmanları ile otomasyon cihazları ve buna benzer malzemelerin çalınması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, malzemelerin satıldığı hurdacılarda yapılan arama sonucunda şüpheliler H.Ç. (19), H.A. (26), ve A.E. (18)'yi yakaladı.
Adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:07 Kaynak: İHA
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