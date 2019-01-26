Son Dakika Haberleri: Mezarlık Hırsızları Yakalandı

Mezarlık Hırsızları Yakalandı

1 saat önce

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından mezarlıktan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı.

Mezarlık Hırsızları Yakalandı, System.String[]
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından mezarlıktan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı.

Battalgazi Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarında bulunan Asri Mezarlık içerisinden, son bir ay içerisinde farklı tarihlerde yaklaşık 300 bin TL değerinde su vanası, küresel vana ekipmanları ile otomasyon cihazları ve buna benzer malzemelerin çalınması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, malzemelerin satıldığı hurdacılarda yapılan arama sonucunda şüpheliler H.Ç. (19), H.A. (26), ve A.E. (18)'yi yakaladı.

Adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:07 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aşırı Kilo Problemi Nedeniyle Hastaneye Giden Kadının Midesinden 7 Kilo Ur Çıktı Kalp Krizinden Ölen Çocuğu Son Yolculuğunda Köpeği Yalnız Bırakmadı

Brezilya'da Baraj Çöktü: En Az 50 Ölü, 300'den Fazla Kayıp Var Eve Gizlice Girip İç Çamaşırı Koklayan ve Not Bırakan Sapık Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 14:14:56. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mezarlık Hırsızları Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]