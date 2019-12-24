Mezarlık için tarlasını bağışladı - Son Dakika
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Mezarlık için tarlasını bağışladı

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hayırsever bir genç, mezarlık yanındaki tarlasını köy mezarlığını büyütmek için bağışladı.

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hayırsever bir genç, mezarlık yanındaki tarlasını köy mezarlığını büyütmek için bağışladı.


İlçeye bağlı Kınık köyünde Semih Baydemir, dedesinden kalan ve köy mezarlığı yanında bulunan 2 bin 600 metre tarlasını Köyün mezarlığının büyümesi için Kınık Köyüne bağışladı. Kınık Köyü Muhtarı İsmail Oruç ve hayırsever köylü Semih Baydemir, Pazaryeri İlçe Tapu Müdürlüğüne giderek devir işlemlerini gerekleştirdi.


Muhtar İsmail Oruç, tarlasını mezarlık için köye bağışlayan Semih Baydemir'e duyarlı hareketi için teşekkür ederek, "Köyümüzün mezarlığı neredeyse dolmak üzereydi, Semih kardeşimizin bu duyarlılığı bir nebze de olsa mezarlık sorunumuzu çözdü. Bu yaşanan olay köyümüzde ilk değil daha önceki yıllarda da mezarlık için köylülerimiz tarlasını topraklarını bağışlamışlardı. Yaptığı bağış için köylüm adına Semih Baydemir'e teşekkür ederim. Kendisinden Allah razı olsun" dedi. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Kınık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:31 Kaynak: İHA
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