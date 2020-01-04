Mezarlık içindeki şadırvanın musluklarını çaldılar - Son Dakika
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Mezarlık içindeki şadırvanın musluklarını çaldılar

6 saat önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki bir mezarlık içinde bulunan şadırvanın muslukları çalındı.

Mezarlık içindeki şadırvanın musluklarını çaldılar, System.String[]

Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki bir mezarlık içinde bulunan şadırvanın muslukları çalındı. Hırsızlara tepki gösteren Mahalle Muhtarı Çetin Hatipoğlu, "5 musluğu alıp da neyin karını yapıyorlar çözemedim" dedi.


Olay, Kaynarca ilçesi Hatipler Mahallesi mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar ve toplanan yardımlardan alınan mezarlık içinde bulunan şadırvanının muslukları kimliği belirsiz kişilerce çalındı.


Şadırvanın musluksuz kalması sonrasında hırsızlığı tepki gösteren Hatipler Mahalle Muhtarı Çetin Hatipoğlu, "Sakarya Büyükşehir Belediyesinden mezarlıklar Müdürü ve il genel meclis üyesi arkadaşlar geldi. Mezarlığımızın çevre düzenlemesini yapmaya uğraşıyoruz. Ön tarafını duvar etrafını kafeslerle çevirdik. Kontrole geldiğimizde bundan iki üç ay önce şadırvanımızın fayansını yaptık. Musluk taktık ve vatandaşın hizmetine sunduk . Biz buraları yapmaya uğraşırken, buradaki yoldan geçen hırsız yada ne diyelim bir muslukta ben takayım diyen vatandaşın yardımlarıyla yaptığımız şadırvanın bugün geldik muslukları ve yan tarafta bulunan tankımızın vanasına dair hepsini söküp almışlar. Yazıklar olsun. Biz hizmet etmeye uğraşırken buradaki 5 musluğu alıp da neyin amacını veya neyin karını yapıyorlar çözemedim çok üzgünüm. Bu yapılan işler yanlış diye düşünüyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynarca, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:04 Kaynak: İHA
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