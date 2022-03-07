Mezarlık inşaatından profil demirler çalındı - Son Dakika
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Mezarlık inşaatından profil demirler çalındı

07.03.2022 10:12
Mezarlık inşaatından profil demirler çalındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yeni yer tahsisi yapılan mezarlık alanında cenaze namazı kılmak için kapalı alan kurulmasında ve abdesthane yapılmasında kullanılan profil demirler çalındı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yeni yer tahsisi yapılan mezarlık alanında cenaze namazı kılmak için kapalı alan kurulmasında ve abdesthane yapılmasında kullanılan profil demirler çalındı. Hayırseverler tarafından alınan profil demirlerin kim ya da kimler tarafından çalındığı merak konusu olurken jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, Düziçi ilçesi Alibozlu köyü Telliler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Telliler Köyüne yeni mezarlık kurulması için yer tahsisi yapıldı. Yer tahsisinin ardından köylüler tarafından mezarlık içerisine cenaze namazı kılmak kapalı alan ile abdesthane bölümü yapılmak istendi. Hayırsever vatandaşlar tarafından alınan çimento, briket ve profil boru gibi malzemelerle inşaata başlanıldı. İnşaata başlanıldıktan kısa bir süre sonra köylüler inşaat alanından profil boruların çalındığını duydu. Köy muhtarı ve birkaç köyle inşaat alanında yaptığı incelmelerde 32 adet profil demir ile tuvalet taşının çalındığını belirledi. Yaklaşık 7 bin lira değerindeki profil demirler ile tuvalet taşını kim ya da kimler tarafından çalındığı merak konusu olurken jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Çalınan profil demirlerin bir an önce bulunmasını isteyen köy muhtarı Mehmet Okuşlu, "Alibozlu köyü Telliler Mahallesinde bir mezarlık düzenlemiştik. Mezarlık alanındaki inşaatta profil demirlerin çalındığını öğrendik. Daha sonra geldik baktık çalındıklarını tespit ettik. Vatandaşların hayırları ile toplamıştık. Çalanların bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Jandarma da olayla ilgili çalışma başlattı biz de süreci takip ediyoruz" diye konuştu. - OSMANİYE

Mezarlık inşaatından profil demirler çalındı
Mezarlık inşaatından profil demirler çalındı
Mezarlık inşaatından profil demirler çalındı

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Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma, Osmaniye, Cenaze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mezarlık inşaatından profil demirler çalındı - Son Dakika


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