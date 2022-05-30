Mezarlık kapılarını çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mezarlık kapılarını çalan 2 şüpheli tutuklandı

30.05.2022 13:35
Mezarlık kapılarını çalan 2 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde mezarlık girişindeki 2 demir kapıyı çaldığı belirlenen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde mezarlık girişindeki 2 demir kapıyı çaldığı belirlenen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Karacaşehir Mahallesi'ndeki mezarlık girişindeki 2 demir kapı, 20 Mayıs'ta çalındı. Mahalle muhtarının şikayetiyle jandarma soruşturma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, şüphelilerin 16 ARJ 929 plakalı araçla kaçan O.A. ve H.A. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan 2 şüpheli, demir kapıları çaldıklarını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kişi, çıkarıldıkları adliyede 'hırsızlık' suçundan tutuklandı.


Mezarlık kapılarını çalan 2 şüpheli tutuklandı
Mezarlık kapılarını çalan 2 şüpheli tutuklandı
Mezarlık kapılarını çalan 2 şüpheli tutuklandı
Mezarlık kapılarını çalan 2 şüpheli tutuklandı
Mezarlık kapılarını çalan 2 şüpheli tutuklandı
İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Mezarlık kapılarını çalan şüpheliler tutuklandı Mezarlık kapılarını çalan şüpheliler tutuklandı
Kaynak: DHA

Odunpazarı, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mezarlık kapılarını çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
18:39 21yaşındaki Azra'yı vahşice katletmişti! O sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
18:35 Gaziantep'te şaşkına çeviren olay! Düğün salonunun tavanı çöktü, üst katta bulunan adam aşağı düştü
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Sınır ötesi operasyon hazırlığı başlıyor
18:18 Üzerinde sadece sütyen varken canlı yayın yapan Kim Kardashian'ın göğüs uçları açıldı!
18:15 Malezya'da timsah dehşeti! Nehirden geçmek isteyen adamı ikiye böldü
18:13 Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı!
18:11 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
17:45 Kılıçdaroğlu, RTÜK cezalarının ardından Erdoğan'a meydan okudu: Paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, aparatların beni durduramaz
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
16:54 Kocasını aldatıp cinsel ilişkiye giren kadın, eve baskın yiyince bornozla yakalandı! Sevgilisi balkondan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 18:47:04. #1.11#
SON DAKİKA: Mezarlık kapılarını çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement