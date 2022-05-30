Mezarlık kapılarını çalan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
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Mezarlık kapılarını çalan şüpheliler tutuklandı

30.05.2022 10:47
Mezarlık kapılarını çalan şüpheliler tutuklandı

Eskişehir'de mezarlığa ait demir kapıları çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de mezarlığa ait demir kapıları çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ilçesi Karacaşehir Mahallesi'nde bulunan mezarlığa ait demir kapılar, 20 Mayıs 2022 tarihinde kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınmıştı. Olayla ilgili inceleme başlatan Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, demir kapıları çalan şüphelilerin kimliklerini ve olayda kullanılan aracın plakasını kısa sürede tespit etti. Kent merkezinde yapılan operasyonda gözaltına alınan O.A. ve H.A., ekipler tarafından alınan ifadelerinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

Mezarlık kapılarını çalan şüpheliler tutuklandı
Mezarlık kapılarını çalan şüpheliler tutuklandı

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Kaynak: İHA

Odunpazarı, Eskişehir, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mezarlık kapılarını çalan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika


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