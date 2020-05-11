Mezarlık kapısına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde mezarlığının demir kapısına sıkışan yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.



Olay, İzmit Tavşantepe Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tavşantepe mezarlığının kapısından geçmeye çalışan yavru bir köpek, kapıdaki demir parmaklıklara sıkıştı. Durumu gören vatandaşların haber vermesi sonrasında olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir kesme makasıyla köpeği sıkıştığı yeri genişleterek kurtardı. Sıkıştığı yerden kurtulan köpek doğal yaşamına geri döndü. - KOCAELİ