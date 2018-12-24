Mezarlık Temizliği İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Olarak Dönüyor
1 saat önce
Muğla genelinde 1428 mezarlık alanına sahip olan Muğla Büyükşehir Belediyesi bu alanlarda bakım, onarım, temizlik, tabela, kuş yuvası çalışmalarına devam ediyor.
Muğla
genelinde 1428 mezarlık alanına sahip olan Muğla Büyükşehir Belediyesi bu alanlarda bakım, onarım, temizlik, tabela, kuş yuvası çalışmalarına devam ediyor.
İl genelinde mezarlık alanında yapılan temizlik, bakım, budama çalışmalarında ortaya çıkan ağaç dalları, kurumuş odunlar Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından küçültülüp yakacak haline getiriliyor. Yakacak haline getirilen odunlar yine Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu marifeti ile belirlenen ailelere bu soğuk kış günlerinde yakacak desteği olarak dağıtılıyor. 2018 yılında Muğla il sınırları içerisinde ikamet etmekte olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara hane başına 1,5 m (10 çuval) olmak üzere odun yardımı yapılmaya başlandı. 13 ilçede başlayan yakacak yardımı ile toplamda 260 aileye 390 m (2600 çuval) odun yardımı yapıldı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:42 Kaynak: İHA
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