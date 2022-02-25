Mezarlık yakınındaki ormanlık alanda ağzı bağlanmış köpek cesedi çıktı - Son Dakika
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Mezarlık yakınındaki ormanlık alanda ağzı bağlanmış köpek cesedi çıktı

25.02.2022 11:00

Mezarlık yakınındaki ormanlık alanda ağzı bağlanmış köpek cesedi çıktı Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir mezarlık sahası içerisinde bulunan ormanlık alanda mantar toplamaya çıkan vatandaşın yeni kazılmış mezar ve etrafında çürümüş battaniye bulduğu ihbarı jandarmayı harekete geçirdi.

Mezarlık yakınındaki ormanlık alanda ağzı bağlanmış köpek cesedi çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir mezarlık sahası içerisinde bulunan ormanlık alanda mantar toplamaya çıkan vatandaşın yeni kazılmış mezar ve etrafında çürümüş battaniye bulduğu ihbarı jandarmayı harekete geçirdi. Ekipler bölgeye gidip mezarı kazdığında ağzı bağlanmış köpek cesedi buldu.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde mantar toplamak için Hatipler Mezarlığının bitişiğinde bulunan ve mezarlık sahası içerisinde bulunan ormanlık alana mantar toplamak için giden bir vatandaş, yakın zamanda kazılmış ve etrafı taşla çevrilmiş bir mezar ve yakınında çürümeye yüz tutmuş bir battaniyeye rastladı.

Mezarı gören vatandaş Hatipler Muhtarı Ahmet Aksoy'a durumu iletirken, muhtar Aksoy da jandarmayı aradı. Olay yerine gelen Side Jandarma Karakolu ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, mezarlara uzak bir bölgede bulunan mezarı kazdı. Mezardan, ağzı bağlanmış bir çuval içerisinde çürümüş halde bir köpek cesedi çıktı.

"Şüphelerim giderildi"

Jandarma ekiplerini bilgilendiren Hatipler Mahalle Muhtarı Ahmet Aksoy, mantar toplamak için çıkan vatandaşın kendisini aradığını belirterek "Bana mezarlığın yakınlarında yeni kazılmış bir mezar olduğunu söyledi. Ben de gelip gördüm ve jandarmayı aradım. Her şey olabilirdi. Jandarmamız geldi ve mezardan bir köpek cesedi çıktı. Böylelikle şüpheler ortadan kalktı" diye konuştu.

Mezarlık yakınındaki ormanlık alanda ağzı bağlanmış köpek cesedi çıktı
Mezarlık yakınındaki ormanlık alanda ağzı bağlanmış köpek cesedi çıktı
Mezarlık yakınındaki ormanlık alanda ağzı bağlanmış köpek cesedi çıktı

YORUMLAR
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Manavgat, Antalya, Mantar, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mezarlık yakınındaki ormanlık alanda ağzı bağlanmış köpek cesedi çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mezarlık yakınındaki ormanlık alanda ağzı bağlanmış köpek cesedi çıktı - Son Dakika
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