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Mezarlık ziyaretinde atık su kanalına düştü

10 dakika önce

- Mezarlık ziyaretinde atık su kanalına düştü Adana'da, Ramazan Bayramı'nda yakınlarının kabrini ziyaret etmek için mezarlığa gelen bir kadın, boş atık su kanalına düştü Can-Kur tarafından kurtarılan ve vücudunda kırıklar oluşan kadın hastaneye kaldırıldıADANA Adana'da, Ramazan...

- Mezarlık ziyaretinde atık su kanalına düştü
Adana'da, Ramazan Bayramı'nda yakınlarının kabrini ziyaret etmek için mezarlığa gelen bir kadın, boş atık su kanalına düştü
Can-Kur tarafından kurtarılan ve vücudunda kırıklar oluşan kadın hastaneye kaldırıldı
ADANA Adana'da, Ramazan Bayramında yakınlarının kabrini ziyaret etmek için Kabasakal Mezarlığına gelen bir kadın, boş atık su kanalına düştü. Can-Kur tarafından kurtarılan ve vücudunda kırıklar oluşan kadın hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesinde meydana geldi. Remziye Ayata, Ramazan Bayramı nedeniyle Kabasakal Mezarlığındaki yakınlarının kabrini ziyarete geldi. Ayata, yürürken dengesini kaybedip mezarlığın ortasından geçen boş atık su kanalına düştü. Ağzı burnu kan içinde kalan yaşlı kadın bir daha kalkamadı. Yanındaki akrabası da onu kanaldan yukarı tek başına çıkartamayınca Can-Kur ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler kadını sedyeye koyup kanaldan çıkarmak isterken kadın vücudunda kırıklar oluştuğu için acı içinde bağırdı. Sedyeye konulduktan sonra kanaldan çıkartılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Mezarlık ziyaretinde atık su kanalına düştü
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:53 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, 3. Sayfa
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