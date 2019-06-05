Son Dakika Haberleri: Mezarlık ziyaretinde kanala düşen kadın, yaralandı
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Mezarlık ziyaretinde kanala düşen kadın, yaralandı

36 dakika önce

ADANA'da mezarlık ziyareti sırasında 2 metre derinliğindeki sulama kanalına düşen Remziye Ayata (72), yaralandı.

Mezarlık ziyaretinde kanala düşen kadın, yaralandı, System.String[]
ADANA'da mezarlık ziyareti sırasında 2 metre derinliğindeki sulama kanalına düşen Remziye Ayata (72), yaralandı.
Olay, merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle mezarlığına yakınlarının mezarlarını ziyarete giden Remziye Ayata, dengesini yitirip, içinde su bulunmayan kanala düştü. Yanındaki yakınları Remziye Ayata'yı kanaldan çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekibi, Ayata'yı sedyeyle yukarı çıkardı.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Remziye Ayata, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


 


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:04 Kaynak: DHA
Çukurova, Adana, Güncel
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