MEZARLIKLAR BU YIL ZİYARETLERDEN UZAK KALDI, BAKIM YAPILDI - Son Dakika

MERSİN Büyükşehir Belediyesi Tarsus Mezarlıklar Amirliği ekipleri, koronavirüs salgını ve tam kapanma nedeniyle vatandaşların ziyaret edemediği mezarlarda bakım çalışması yapıp, hoparlörden Kuran-ı Kerim okuttu.

Pandemiden öncesinde Arefe günleri vatandaşların akın ettiği mezarlıklar, bu yıl boş kaldı. Büyükşehir Belediyesi Tarsus Mezarlıklar Amirliği ekipleri, tek tek mezarlarla ilgilendi. Ekipleri, mezarlıkta hoparlörlerden Kuran-ı Kerim okutup, mezarları temizleyip suladı. 52 bin mezarın bulunduğu Tarsus Mezarlığı'nda bulunan imamlar da Kuran-ı Kerim ve Fatiha okudu.

Mezarlık Amiri Yusuf Nevruz, tek tek mezarlıkları ziyaret ettiklerini, bakım ve temizliğini yaptıklarını, ayrıca gün boyunca Kuran-ı Kerim okuttuklarını kaydetti. Bazı vatandaşlar mezarlığa gelip, kapıdan dua ettikten sonra ayrıldı.