Mezarlıklara 50 bin çiçek dikildi - Son Dakika

Mezarlıklara 50 bin çiçek dikildi

14.12.2020 12:14
Mezarlıklara 50 bin çiçek dikildi, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırtık ve Çatal Mezarlıklarını kapsayan 400 bin metrekarelik alanda 150 personelin eş zamanlı çalışması ile ağaç budama, yabancı otları temizleme ve mezarlık bakımı gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırtık ve Çatal Mezarlıklarını kapsayan 400 bin metrekarelik alanda 150 personelin eş zamanlı çalışması ile ağaç budama, yabancı otları temizleme ve mezarlık bakımı gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi serasında yetişen 50 bin adet çiçek de kabirlere dikilerek, mezarlıklar daha özenli hale getirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı hafta sonunda önemli bir hizmeti daha hayata geçirdi. Mezarlıklar Dairesi ve Kent Estetiği Dairesi ekiplerinin ortaklaşa çalışmaları ile Kırtık ve Çatal Mezarlığı'nda temizlik ve bakım faaliyetlerinin startı verildi. Çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Mezarlıklar Dairesi Başkanı ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da takip etti.

"Vatandaşlarımızın yerine bakım çalışmalarını biz yapıyoruz"

Mezarlıklar Dairesi ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, "Covid 19 salgını sebebiyle vatandaşlarımız sokağa çıkamadıkları için mezarlık bakımını yapamadılar. Sosyal medya aracılığıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ulaşarak, mezar bakımı konusunda bir talepte bulundular. Başkanımız Cengiz Ergün de bu konuda bizlere görev verdi. Şu an burada 400 bin metrekare alan üzerinde 150 personelimizle, vatandaşlarımızın yapması gerektiği mezar bakımını yapmaktayız. ve her şeyden önemlisi seramızda yetiştirmiş olduğumuz 50 bin çiçeği, ücretsiz olarak kabirlere dikmekteyiz. Mezarlıklar Dairesi olarak bizler korona virüsün acı yüzüyle her gün karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımıza buradan tekrar çağrı yapmak istiyorum. Lütfen maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etsinler. Her gün aynı acıyı yaşamak bizim içimizi parçalıyor" diye konuştu. - MANİSA

Mezarlıklara 50 bin çiçek dikildi
Mezarlıklara 50 bin çiçek dikildi
Mezarlıklara 50 bin çiçek dikildi
Mezarlıklara 50 bin çiçek dikildi
Mezarlıklara 50 bin çiçek dikildi
Mezarlıklara 50 bin çiçek dikildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Ergün, Mezar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mezarlıklara 50 bin çiçek dikildi - Son Dakika


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