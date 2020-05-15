Mezarlıklara bayram temizliği - Son Dakika

Mezarlıklara bayram temizliği

DENİZLİ - Denizli'de yaz mevsimine girilmesi ve Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yapılıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıklarda her yıl rutin olarak yaptığı yabani otların temizliği ile bakım çalışmalarına başladı. Yaz mevsimine girilmesi ve Ramazan ayı dolayısıyla şehrin en çok ziyaret edilen bölgelerinden olan mezarlıklarda gerekli tedbirleri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzur içinde ziyaretlerini gerçekleştirmesi için temizlik çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri kent merkezi, tüm ilçeler ve bağlı mahallelerindeki 791 mezarlıkta yabani ot temizliği yapacak, ihtiyaç olan mezarlıklarda ise bakım çalışması gerçekleştirilecek. Kent genelindeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Asri Mezarlık'ta bulunan asker ve polis şehitlikleri ile kent merkezi dışındaki ilçelerde bulunan şehitlikleri de unutmuyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatanı için gözünü kırpmadan canını veren şehitlerin ebedi istirahatgahlarında da bakım, temizlik ve çiçeklendirme çalışması yapıyor.