Son Dakika Haberleri: Mezarlıklara ücretsiz servis, parkmetreler ücretsiz
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Mezarlıklara ücretsiz servis, parkmetreler ücretsiz

3 dakika önce

Edirne Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın birinci günü mezarlık ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti verecek.

Mezarlıklara ücretsiz servis, parkmetreler ücretsiz, System.String[]
Edirne Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın birinci günü mezarlık ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti verecek. Parkmetreler ise bayram boyunca ücretsiz olacak. Yakınlarının kabirlerine çiçek ekimi yapmak isteyen vatandaşlar için mezarlıklarda çiçek dağıtımı gerçekleştirilecek. Ayrıca Edirne Belediyesi Kent Müzesi bayram boyunca ziyarete açık olacak.

Edirne Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın 1. günü olan 4 Haziran Salı günü bayram namazı sonrasında şehir mezarlıklarına gitmek isteyen vatandaşlar için belediye binası önünden Yenişehir, Buçuktepe, Yeniimaret Bademlik, Yıldırım ve Acıçeşme mezarlıklarına ücretsiz otobüs servis hizmeti verecek. Mezarlık ziyaretini tamamlayan vatandaşlar, aynı otobüslerle belediye binası önüne geri dönebilecek. Ayrıca Buçuktepe, Yenişehir, Acıçeşme, Yıldırım, Yeniimaret Bademlik ve Karaağaç mezarlıklarında yakınlıklarının kabirlerine çiçek ekimi yapmak isteyen vatandaşlar için ücretsiz çiçek dağıtımı gerçekleştirilecek. Vatandaşlar Arife günü ve Ramazan Bayramı'nda mezarlık görevlilerinden ücretsiz olarak çiçek talebinde bulunabilecek. Öte yandan nöbetçi zabıta ve su kanal ekipleri bayram boyunca hizmet verecek.

Kent Müzesi bayram boyunca ziyarete açık

Hafızağa Konağı'nda bulunan Edirne Belediyesi Kent Müzesi de bayram boyunca ziyarete açık kalacak. Vatandaşlar şehir merkezinde parkmetre uygulaması yapılan caddelerde bayram boyunca araç park yerlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Yetkililer, belirtilen günlerde parkmetre uygulaması yapılan caddelerde Edirne Belediye personeli olmaksızın ücret talep eden kişilerin olması halinde vatandaşların Alo 153 No'lu hatta bilgi verebileceğini söyledi. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:22 Kaynak: İHA
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