Mezarlıklarda bayram hazırlığı başladı
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Kurban Bayramı öncesinde il genelindeki tüm mezarlıkların temizliği için yoğun çaba gösteren Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, bakım, onarım, ilaçlama ve temizlik çalışmalarına hız verdi.
Kurban Bayramı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:22 Kaynak: İHA
öncesinde il genelindeki tüm mezarlıkların temizliği için yoğun çaba gösteren Manisa
Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, bakım, onarım, ilaçlama ve temizlik çalışmalarına hız verdi.
Mezarlıkların düzeni ve temizliği noktasında çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, merkez ve ilçe mezarlıklarındaki çalışmalarına Kurban Bayramı öncesinde hız verdi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Mezarlıklar Dairesi Başkanı Cevdet Üstündağ, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her bayram öncesi olduğu gibi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün
'ün talimatları ile merkez ve tüm ilçe mezarlıklarında temizlik çalışmalarına hız verdik. Bu kapsamda tüm mahallelerimizin mezarlıklarında bayram öncesi vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini huzur ve güven içinde yapabilmesi için yabancı ot temizliği çalışmaları başlattık" dedi. - MANİSA
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