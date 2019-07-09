Son Dakika Haberleri: Mezarlıklarda bayram hazırlığı başladı
Son Dakika Güncel Haber

Mezarlıklarda bayram hazırlığı başladı

40 dakika önce

Kurban Bayramı öncesinde il genelindeki tüm mezarlıkların temizliği için yoğun çaba gösteren Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, bakım, onarım, ilaçlama ve temizlik çalışmalarına hız verdi.

Mezarlıklarda bayram hazırlığı başladı, System.String[]
Kurban Bayramı öncesinde il genelindeki tüm mezarlıkların temizliği için yoğun çaba gösteren Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, bakım, onarım, ilaçlama ve temizlik çalışmalarına hız verdi.

Mezarlıkların düzeni ve temizliği noktasında çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, merkez ve ilçe mezarlıklarındaki çalışmalarına Kurban Bayramı öncesinde hız verdi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Mezarlıklar Dairesi Başkanı Cevdet Üstündağ, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her bayram öncesi olduğu gibi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları ile merkez ve tüm ilçe mezarlıklarında temizlik çalışmalarına hız verdik. Bu kapsamda tüm mahallelerimizin mezarlıklarında bayram öncesi vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini huzur ve güven içinde yapabilmesi için yabancı ot temizliği çalışmaları başlattık" dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:22 Kaynak: İHA
Kurban Bayramı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Meclisinde kabul edildi! Ulaşım özel günlerde ücretsiz olacak Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu İzmir'de 0-5 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilecek Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 11:03:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mezarlıklarda bayram hazırlığı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]