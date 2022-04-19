Mezarlıklarda Bayram Mesaisi - Son Dakika

Mezarlıklarda Bayram Mesaisi

Son Güncelleme: 19.04.2022 09:56

İl genelinde mezarlıkların bakımı, onarımı ve temizliği noktasında çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde çalışmalarına hız verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde mezarlıkların temizlik ve bakımları devam ediyor. Yıl boyunca yürütülen bakım onarım faaliyetlerinin yanında yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla il genelinde bulunan tüm mezarlıkların mıntıka temizliği ile yabancı ot ilaçlaması ve biçimi konusunda çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 17 ilçe mezarlığında Şubat ayı itibarı ile yabancı ot ilaçlamasına başladı. Merkez mezarlıkları ile beldeden mahalleye geçen mezarlıkların yabancı ot ilaçlamasını tamamlayan ekipler, mahalle mezarlıklarında uygulamalara hız kesmeden devam ediyor. Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların, vatandaşlardan da takdir topladığını dile getiren Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini daha temiz ve bakımlı ortamda yapmaları için çalışmalarını hassasiyet ve titizlikle sürdürdüklerini dile getirdi

Kaynak: Bültenler

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mezarlıklarda Bayram Mesaisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mezarlıklarda Bayram Mesaisi - Son Dakika
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