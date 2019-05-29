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Mezarlıklarda bayram temizliği

1 saat önce

Bitlis Belediyesi Mezarlık Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bayram öncesi mezarlıklarda genel temizlik ve bakım çalışması başlatıldı.

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Bitlis Belediyesi Mezarlık Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bayram öncesi mezarlıklarda genel temizlik ve bakım çalışması başlatıldı.

Vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince en yoğun olarak ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alan mezarlıklar, Bitlis Belediyesine bağlı ekipler tarafından temizlenerek bayrama hazır hale getiriliyor. Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı ekipler, mezarlıklarda kuruyan otları, dikenleri, atılan çöp ve katı atık temizliğini geçekleştirdi. Mezarlıklar yapılan bakım ve onarım çalışmalarından sonra vatandaşların ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir ortamda yapabilmeleri için güzel bir görünüme kavuşturuluyor.

Bitlis'teki tüm mezarlıklarda genel çapta temizlik ve bakım çalışmasının yapıldığını ifade eden Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Arife Günü ve Ramazan Bayramı süresince vatandaşların vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde mezarlıkların ışıklandırması, çevre düzenlemesi, yol ve kaldırım gibi alanlardaki eksikleri giderdiklerini ifade eden Başkan Tanğlay, yıl içinde düzenli olarak mezarlıkların bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile halkımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arife günü ve Ramazan Bayramı süresince vatandaşlarımızın, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldık" diye konuştu.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, mezarlıklarda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, Zülküf Peygamberin kabrinde dua etti. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:32 Kaynak: İHA
Bitlis Belediyesi, Bitlis, Güncel
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