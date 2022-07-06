Vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince yoğun olarak ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alan Bayraktepe ve Kocatepe Mezarlığı'nda mıntıka temizliği yapıldı.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mezarlıklarda bayram temizliği yapılıyor - Son Dakika

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