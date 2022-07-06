Mezarlıklarda bayram temizliği yapılıyor

Afyonkarahisar Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda genel temizlik çalışması yürütüyor.
Vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince yoğun olarak ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alan Bayraktepe ve Kocatepe Mezarlığı'nda mıntıka temizliği yapıldı.
Yapılan çalışmalar kapsamında önce mezarlık alanında bulunan çöpler toplandı. Ardından mezarlıklardaki tüm yollar temizlendi, yıkandı. Mezarlıkların içerisinde bulunan yabani otları temizleyen ekipler, çevre düzenlemesi yaparak mezarlıkları ziyaretlere hazır hale getirdi.
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