Mezarlıklarda bayram temizliği yapılıyor - Son Dakika
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Mezarlıklarda bayram temizliği yapılıyor

06.07.2022 16:56
Mezarlıklarda bayram temizliği yapılıyor

Afyonkarahisar Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda genel temizlik çalışması yürütüyor.

Afyonkarahisar Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda genel temizlik çalışması yürütüyor.

Vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince yoğun olarak ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alan Bayraktepe ve Kocatepe Mezarlığı'nda mıntıka temizliği yapıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında önce mezarlık alanında bulunan çöpler toplandı. Ardından mezarlıklardaki tüm yollar temizlendi, yıkandı. Mezarlıkların içerisinde bulunan yabani otları temizleyen ekipler, çevre düzenlemesi yaparak mezarlıkları ziyaretlere hazır hale getirdi.

YORUMLAR
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DİYARBAKIR'DA TATLICILARIN BAYRAM MESAİSİ DİYARBAKIR'DA TATLICILARIN BAYRAM MESAİSİ Hasta, yaşlı ve kimsesizlerin evleri temizleniyor Hasta, yaşlı ve kimsesizlerin evleri temizleniyor
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mezarlıklarda bayram temizliği yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mezarlıklarda bayram temizliği yapılıyor - Son Dakika
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