MEZARLIKLARDA BAYRAM ZİYARETİ YOĞUNLUĞU - Son Dakika

ANTALYA'da Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda yoğunluk yaşandı. Yakınlarının mezarlarını ziyaret edenler, şehitliklere gelerek dua okuyup, çiçek bıraktı.

Kurban Bayramı arifesinde vefat eden yakınlarının mezarlıklarını ziyaret etmek isteyenler, Konyaaltı ilçesindeki Uncalı Mezarlığı'na geldi. Özellikle sabah saatlerinde yoğunluğun yaşandığı mezarlık girişinde Büyükşehir Belediyesi tarafından da mezarlıklara ekilmesi için çiçek fidesi dağıtıldı. Bazı kişiler yakınlarının mezarlarındaki çiçekleri sulayıp temizlik yaparken, bazıları ise dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Yakınlarının mezarlarını ziyaret eden bazıları ise aynı mezarlık içerisinde bulunan şehitliğe uğramayı da ihmal etmedi. Garnizon Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü şehitliklerine uğrayanlar, şehitlerin mezarlarına çiçek bırakıp dua etti.