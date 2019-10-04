Mezarlıklarda geniş kapsamlı denetim

Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi, Bağlar Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların şikayetlerine neden olan sorunları gidermek üzere il genelindeki mezarlık ve kabristanlarda geniş koordineli denetim gerçekleştirdi.



Diyarbakır'daki mezarlıklarda ve kabristanlarda son zamanlarda vatandaşları rahatsız eden görüntülere karşı üç kurum ortak çalışma başlatarak denetim gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, Bağlar Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş bir koordinasyonla mezarlıkları denetleyerek vatandaşların şikayetine konu olan sorunlarla ilgili tedbirleri sıklaştırdı. Mezarlık alanları içerisinde izinsiz olarak kurulan su bidonları kaldırılırken, mezarlıkların güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler artırıldı. Belediye ve emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler, uzun süreden beri mezarlık alanlarında yaşanan olumsuz görüntülerden rahatsız olan vatandaşları memnun etti. Ekiplerin çalışmalarını ilgi ile takip eden vatandaşlar, üç kuruma da teşekkür ederek denetimlerin ve tedbirlerin kalıcı hale gelmesini istedi.



Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Yeniköy Mezarlığı'nı ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından kurulan standa vatandaşlara lokum, akide şekeri ve gül suyu ikram ederek vatandaşlara baş sağlığı diledi. Yeniköy Mezarlığı içinde bulunan cami, idare binası, cenaze taşıma araçları, gasilhane ve yeşil alanları inceleyen Vali Güzeloğlu, yapılan hizmetlerle ilgili birim amirlerinden bilgi aldı. Vali Güzeloğlu, mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.



"Güzeloğlu'nun öncülüğünde hizmet atağı başlatıldı"



Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun öncülüğünde kentte hizmet atağı başlattıklarını belirterek mezarlık alanlarında görüntü kirliliğine yol açan ve rahatsızlık yaratan olumsuz tabloları ortadan kaldırmak için denetim başlattıklarını söyledi. Mezarlıkların bundan sonra vatandaşlar için daha güvenli olacağını belirten Başkan Beyoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun kentin hak ettiği hizmetlere kavuşması için büyük çaba sarf ettiğini, Bağlar Belediyesi olarak da vatandaşların yaşamını ilgilendiren tüm alanlarda hassasiyet göstererek hizmet üretmeye çalıştıklarını kaydetti. - DİYARBAKIR