Mezarlıklarda Kapsamlı Temizlik İşlemi Yapıldı - Son Dakika

MEZARLIKLARDA KAPSAMLI TEMİZLİK İŞLEMİ YAPILDI

Her iki mezarlıkta yapılan çalışmalarda Yalova Belediyesi ekipleri tarafından yabani otlar ve çalılar temizlendi. Mezarlık içinde bulunan ana yollar başta olmak üzere patika yollar Yalova Belediyesine ait araçlarla yıkandı. Ayrıca mezarlıklar içinde bulunan bordür taşlarının boyamaları yapıldı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren yetkililer; "Yaz ayına girmiş olduğumuzdan dolayı her iki mezarlığımızda da temizlik çalışması yapıldı. Rutin olarak yapmış olduğumuz çalışmaları yaz aylarında daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz her iki mezarlıkta yabani otlar ve çalıların temizliğini yaptı. Mezarlık içinde bulunan ana yollar ve patika yollar belediyemize ait araçlarla yıkamaları yapıldı. Bununla birlikte mezarlıklar içinde bulunan renkleri solan bordür taşları boyandı" dediler.