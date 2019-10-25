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Son Dakika Genel Mezarlıklarda kış öncesi kapsamlı temizlik çalışması

Mezarlıklarda kış öncesi kapsamlı temizlik çalışması

45 dakika önce

Mezarlıklarda kış öncesi kapsamlı temizlik çalışması Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı;

Mezarlıklarda kış öncesi kapsamlı temizlik çalışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı; Karşıyaka, Ortaköy, Sincan, Çimşit, Bağlum ve Asri Mezarlığı'nda temizlik yapıyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, mezarlıklarda kış öncesi temizlik çalışması başlattı.

Türkiye'nin en büyük mezarlıklarından biri olan Karşıyaka Mezarlığı'nda dip köşe temizlik yapıldı.

150 kişilik ekiple temizlik

Yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Karşıyaka Mezarlığı'nda, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin katıldığı geniş kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Temizlik araçları ve ekipmanlarla çalışan 150 kişilik ekip, mezarlık yollarını süpürerek ve yıkayarak çevre temizliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Uzun ve Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Mezarlık temizliğine özel önem verdiklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Uzun, "Bizim için manevi değeri çok yüksek olan mezarlıklarımızda temizlik çalışmalarını önemsiyoruz. Tüm ekiplerimizi buraya yönlendirdik. Mezarlıklarımızda kış öncesi temizlik yaptırıyoruz" dedi.

manevi duygulara saygı

Temizlik çalışmalarının diğer mezarlıklarda da aynı hassasiyetle sürdürüleceğini belirten Uzun, şu bilgileri verdi:

"Ortaköy, Sincan, Çimşit, Bağlum ve Asri Mezarlığımız da aynı şekilde bu kapsamda temizlenecek. Mezarlıklar Daire Başkanlığımız ekiplerini yönlendirdi. Diğer birimlerimizle koordineli biçimde bu çalışmalar yürütülecek. Vatandaşlarımızın daha steril bir ortamda yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiğinde bu maneviyatı hissetmelerini gönülden istiyoruz."

Mezarlıklarda kış öncesi kapsamlı temizlik çalışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ortaköy, Sincan, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:46 Kaynak: İHA
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