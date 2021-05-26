Mezarlıklarda kurban bayramı seferberliği - Son Dakika

İl genelinde mezarlıkların bakımı, onarımı, temizliği ve yabancı ot ilaçlama çalışmaları gibi çok sayıda çalışmayı hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 2 ay sonra kutlanacak olan Kurban Bayramı dolayısıyla çalışmalarına hız verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Soma ilçesini ziyaret ederek, merkez mezarlığı, Maden Şehitleri Anıtı ve ilçeye bağlı mahalle mezarlıklarında devam eden temizlik ve bakım-onarım çalışmalarını inceledi. İlk olarak mezarlık personeliyle bir araya gelen Daire Başkanı Göktaş, personele özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti. Manisa genelinde bulunan 2014 adet mezarlıkta hummalı temizlik çalışmalarına başladıklarını belirten Göktaş, yabancı ot ilaçlama faaliyetini tamamladıktan sonra kuruyan otların temizliğine giriştiklerini söyledi.

Çalışmalar Programlı Bir Şekilde Sürüyor

Ramazan Bayramı'nda koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma kararının alındığını ve vatandaşların ebediyete intikal eden yakınlarının kabirlerini ziyaret edemediklerini hatırlatan Mezarlıklar Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, "Bunu da göz önüne alarak, Kurban Bayramı öncesi çalışmalarımızı hız verdik. Personelimizin özverisiyle hemşehrilerimizin ebediyete intikal eden yakınlarını temiz bir ortamda ziyaret edebilmeleri için adeta seferber olduk. Çalışmalarımızı programlı bir şekilde sürdürüyoruz. Hassasiyetle ilimiz genelindeki tüm mezarlıkları Kurban Bayramı'nda ziyarete hazır hale getireceğiz" dedi.