Mezarlıklarda sessizlik - Son Dakika

ANTALYA'da her bayram öncesi yoğunluk yaşanan mezarlıklar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu bayram sessiz kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle her bayram öncesi yapılan mezarlık ziyaretleri, bu yıl Ramazan Bayramı öncesi yapılamadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığı'nda ve Antalya Garnizon Şehitliği'nde sessizlik hakim oldu. Şehitliğe sabah saatlerinde gelen askeri erkan, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Şehitlikte görevli bir er ise mezarlığı temizledi ve çiçekleri suladı.Bayramın ilk günü şehit yakınları, mezarlıklardaki şehit mezarlarını ziyaret edebilecek. Valilik, aracı olmayan şehit yakınlarına ulaşım desteği verecek.