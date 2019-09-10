Son Dakika Haberleri: Mezarlıklarda sonbahar bakımı
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Mezarlıklarda sonbahar bakımı

2 saat önce

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve düzenli bir ortamda yapabilmeleri için mezarlıkların bakım ve temizliği yapılıyor.

Mezarlıklarda sonbahar bakımı, System.String[]

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve düzenli bir ortamda yapabilmeleri için mezarlıkların bakım ve temizliği yapılıyor.


Düzce Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda mezarlık alanlarının temiz ve düzenli tutulması hedeflenirken, mezarlıklar içerisinde yetişen her türlü bitki ve otlar toplanarak imha ediliyor. Mezarlıklara zarar veren ağaçlarda yapılan budama çalışmalarının yanı sıra üzeri kapanma tehlikesi yaşayan birçok mezar, bu süreçte temizlenerek görünür bir hale getiriliyor. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Bahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:17 Kaynak: İHA
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