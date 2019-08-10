Bartın
Belediyesi tarafından Kurban Bayramı
münasebetiyle mezarlıklarda Yasin-i Şerif okutuldu. Bartın Belediyesi, Şehitler ve ebediyete intikal eden vatandaşlar için okutulan Yasin-i Şerif için mezarlıklara ücretsiz ulaşım sağladı.
Bartın Belediyesince geleneksel hale getirilen mezarlık okumaları, Kurban Bayramı Arifesinde, hakkın rahmetine kavuşmuş vatandaşların ve şehitlerin ruhları için, Karaköy
, Asri, Haltçıyaması, Orduyeri, Erenler
, Gölbucağı ve Aladağ
Mezarlıklarında Yasin-i Şerif okutuldu. Dua etmek ve sevabından yaralanmak isteyen vatandaşlar, Bartın Belediyesince mezarlıklara ücretsiz taşındı. Mezarlıklarda yapılan okuma sonrasında vatandaşlara şeker ve gül suyu ikram edildi.
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın
, şehir merkezindeki mezarlıklarda gerçekleştirilen okumalar sonrasında vatandaşlarla sohbet ederek, iyi bayramlar temennisinde bulundu. Başkan Akın, " Hakkın rahmetine kavuşmuş vatandaşlarımız ve şehitlerimizin ruhlarına, mübarek Kurban Bayramı arifesinde, Karaköy, Asri, Haltçıyaması, Orduyeri, Erenler, Gölbucağı ve Aladağ Mezarlıklarında Yasin-İ Şerif okuttuk. Allah kabul etsin" dedi. - BARTIN