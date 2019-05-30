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Mezarlıklardaki musluk hırsızları yakalandı

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde mezarlıklardan musluk çalan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Mezarlıklardaki musluk hırsızları yakalandı, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde mezarlıklardan musluk çalan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Çaycuma Belediyesi mezarlıklarından 10 adet musluk çalınması ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri ortak çalışma başlattı. Hırsızlık olayının failleri olduğu öğrenilen S.T. (23) ile S.U. (23) ekiplerce yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların soruları sürüyor. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:07 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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