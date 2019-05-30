Mezarlıklardaki musluk hırsızları yakalandı
1 saat önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde mezarlıklardan musluk çalan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:07 Kaynak: İHA
'ın Çaycuma
ilçesinde mezarlıklardan musluk çalan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Çaycuma Belediyesi
mezarlıklarından 10 adet musluk çalınması ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri ortak çalışma başlattı. Hırsızlık olayının failleri olduğu öğrenilen S.T. (23) ile S.U. (23) ekiplerce yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.
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