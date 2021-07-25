Mezarlıkları uyuşturucu bağımlıları mesken etti - Son Dakika

Hatay'da madde bağımlıları, Samandağ ilçesindeki bulunan asri mezarlıklarını kendilerine mesken edindi.

İlçede bulunan mezarlıklardan uyuşturucu kullananlar, akşamları mesken tuttuğu mezarlıklarda ateş yakıp bir yandan çevreyi kirletiyor. Mezarlıkları mesken tutan uyuşturucu bağımlılarına karşı polis ekipleri mezarlık çevresi v ilçe genelinde çalışmalarına hız verdi. Çalışmaları yakından takip eden muhtarlar derneği başkanı Mahir Cabburoğlu, "Ailelere sesleniyorum lütfen çocuklarınıza sahip çıkın, çocuklarınızın nereye gittiğini bilin" dedi.

Cabburoğlu, "Polis ekipleri sağ olsun çalışmalar yapıyorlar bağımlıları takip ediyorlar ve biz de polislerimiz ile birlikte çalışma yaparak bunları asgariye indirmek istiyoruz" dedi. - HATAY